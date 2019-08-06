موظفات جمرك مطار الملك عبدالعزيز يُسهمن في خدمة حجاج هذا العام

عبر "كاونترات" التفتيش ومراقبة سير الحقائب والتحدث بلغات عالمية

بدأت الهيئة العامة للجمارك، مباشرة مهامها في موسم حج 1440 هـ، وإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، وأسهمت منسوبات جمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عبر كاونترات التفتيش ومراقبة سير الحقائب للمسافرين والقادمين لأداء فريضة الحج، في سرعة الإنجاز ودقة المراقبة ومعرفة أساليب التهريب الحديثة، وخدمة النساء القادمات إلى المملكة وحماية خصوصيتهن وفق الضوابط الشرعية، كما تميّزن بمخاطبة الحجاج باللغات: الإندونيسية، اليابانية، والأوردو، والتركية إضافة إلى جهودهن في تفتيش الركاب عبر أجهزة الأشعة المختصة والتفتيش الشخصي، وكتابة محاضر الضبط بالواقعات في حال وجود مهرّبات ونماذج الإفصاح، واتباع الإجراءات الجمركية.

وتحرص الهيئة العامة للجمارك، على تمكين وإمداد موظفاتها بالتدريب المكثّف، ودورات تمهيدية ومتقدمة ضمن مهام عملهن، معتمدةً من معهد التدريب الجمركي، وبمهام وإجراءات أعمال الأمن الجمركي، والتوعية بالسلع المقيّدة والمتنوّعة، وطريقة كتابة محاضر الضبط ونماذج الإفصاح، وقراءة وتحليل صور الفحص بالأشعة، والتوعية بأساليب التهريب الحديثة وطرق مكافحتها.