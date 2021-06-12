الأردن تسجل 310 إصابات جديدة بكورونا و5 وفيات و672 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت الأردن، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 742831 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء، ارتفع إلى 725557 حالة شفاء، بعد تسجيل 672 حالة إضافية، كما سجلت 5 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9582 حالة.