للمرة الأولى منذ تفشي "كورونا".. بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس في الأماكن المفتوحة

يطبق القرار اعتبارًا من يوليو

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم (الأحد)، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي "كوفيد19"؛ مما يعيد الحياة إلى هذا القطاع الذي تضرّر بشدة.

وأوضح وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند أن هذا القرار أعطى مرونة أكبر لحفلات الزفاف في استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24".

وأضاف أنه بموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز بدءًا من بداية يوليو (تموز) المقبل إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو في مبنى مغطى جزئيًّا بأماكن معتمدة مثل الفنادق.

وبيّن "باكلاند" أن هذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل (نيسان) من العام المقبل رغم أن الحكومة أشارت إلى أنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

من جهتها أشارت الحكومة إلى أن الخطوة تعد تعزيزًا لقطاع حفلات الزفاف؛ لأنها ستوفر مزيدًا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمّدت أعمالهم.