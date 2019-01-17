لراحة المستفيدين.. "سكني" يتيح الاختيار الإلكتروني للمخططات المجانية

البوابة وفّرت 27 مخططاً حتى الآن.. تتضمن أكثر من 46 ألف قطعة أرض

أتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية "المنح" وفق رغباتهم واحتياجاتهم.

جاء ذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، حيث وفّرت البوابة حتى الآن 27 مخططاً تتضمن أكثر من 46 ألف قطعة أرض مجانية، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم، إنها أنهت جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بتفعيل الاختيار الإلكتروني للمخططات.

وأضافت: أصبح بإمكان المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب وإكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وإنهاء الإجراءات الأخيرة للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، مشيرة إلى أنها ستواصل تقديم كل التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم.

وأشارت الأرقام الصادرة عن موقع "سكني"، إلى أن الوزارة اعتمدت 27 مخططاً سكنياً موزعة على مختلف المدن ومحافظات المملكة، منها خمسة مخططات سكنية جاهزة للبناء استكملت فيها أعمال البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

واعتمدت 14 مخططاً سكنياً تجري عملية تسليمها للمستفيدين تباعاً بعد استكمال معظم أعمال البنى التحتية فيها، بالإضافة إلى اعتماد ثمانية مخططات سكنية تحت التطوير حالياً، في حين تعمل الوزارة على ضخ المزيد من المخططات السكنية خلال الفترة المقبلة، لتتيح للمستفيدين الحصول على مزيد من الخيارات عند اختيار الأرض المجانية.

وتوزعت المخططات السكنية على عدد من مناطق المملكة، إذ حظيت منطقة مكة المكرمة بـستة مخططات تحوي نحو 13.105 أرضاً سكنية في كل من جدة ومكة ورنية والجموم، ومخطط في نجران يضم 7134 قطعة سكنية، فيما حظيت منطقة جازان بـخمسة مخططات تضم نحو 6439 قطعة موزعة بين صامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب.

وقد اعتمدت أربعة مخططات بمنطقة الرياض بإجمالي 5930 قطعة أرض تتوزع بين الخرج والمجمعة والدوادمي والقويعية، وكذلك مخطط بالمدينة المنورة يضم 3404 أراضٍ سكنية، ومخطط بحائل يحوي 2308 قطع، وآخر بمنطقة تبوك يحوي 426 أرضاً سكنية، ومخططين في منطقة الجوف بـ675 قطعة، وكذلك مخططين بمنطقة القصيم هما عين فهيد في الأسياح بـ128 قطعة والنبهانية بـ403 قطع، ومخطط في حفر الباطن يضم 5521 قطعة أرض، و3 مخططات في منطقة عسير بإجمالي 779 قطعة أرض.

وقالت الوزارة: هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات "برنامج الإسكان".

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان قد خصصت نحو 583 ألف خيار سكني وتمويلي خلال العامين الماضيين من خلال برنامج سكني، كان نصيب الأراضي المجانية منها 157.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، علماً بأنها سلمت آلاف القطع السكنية المجانية للمستفيدين خلال الفترة الماضية.

وقد أعلنت الوزارة وصندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019".

وتتيح هذه الخيارات الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.