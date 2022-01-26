"الأرصاد": تكوّن الصقيع على تبوك ومركز حالة عمار

تبدأ الحالة الـ 3 فجراً وتستمر حتى الـ 8 صباحاً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة باردة على منطقة تبوك، تؤدي إلى تكون الصقيع وتشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومركز حالة عمار.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ غداً من الساعة الـ 3 فجراً وتستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 صباحاً.