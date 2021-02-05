"المحيميد" مديراً لـ"المختبرات البيطرية" بمحاجر مكة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قراراً بتكليف كبير أخصائي المختبر عدي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحيميد مديراً لقسم المختبرات البيطرية بمحاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.