"الملك عبدالله الاقتصادية" توقع اتفاقية لإيجاد حلول تمويلية للاستفادة من العروض السكنية

تسهم في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول لمختلف شرائح المجتمع

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمقرها اليوم، اتفاقية تعاون مع أحد البنوك، يقدم بموجبها حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للراغبين في الاستفادة من العروض السكنية، أو شراء وحدات جاهزة، أو أراض سكنية في مختلف أحياء المدينة الاقتصادية، وفقًا لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وتسهم هذه الشراكة في تطوير السوق العقاري عن طريق توفير الحلول التمويلية العقارية لمختلف شرائح المجتمع الراغبين في التملك في بيئة نوعية، وكذلك تقديم تسهيلات عقارية لجميع القطاعات المعتمدة لدى البنك الأهلي الذين يرغبون في الاستفادة من العروض السكنية بالمدينة الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع البنك الأهلي التجاري تأتي في إطار جهود المدينة الاقتصادية المستمرة والهادفة إلى تعزيز حلول سكنية متنوعة تناسب جميع مستويات الدخل وتتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة تملك المواطنين، مشيراً إلى تمكُن ملّاك العقارات في المدينة الاقتصادية من الاستفادة من منتجات الرهن العقاري والبناء الذاتي وإكمال البناء، وإمكانية مستفيدي الدعم السكني من قِبل وزارة الإسكان الاستفادة من هذه الحلول التمويلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

من جانبه، أبان الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري فيصل بن عمر السقا، أن الشراكة تندرج ضمن مبادرات البنك الأهلي التجاري التي يسعى من خلالها إلى توسيع عملياته التمويلية وتيسير تملك المواطنين للسكن، لافتاً إلى أن البنك سيقوم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم أفضل مستويات الخدمة والحلول التمويلية المختلفة والمبتكرة الخاصة بالتمويل العقاري، والميسّرة للمواطنين الراغبين بتملك وحدات سكنية جاهزة ضمن مختلف أحياء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.