مدرب منتخب "نيجيريا" غير راضٍ عن وجود "أحمد موسى" في "النصر"!

قال إن وجوده في نادٍ أوروبي كبير سيكون أفضل له

قال الألماني جرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن قرار اللاعب أحمد موسى مغادرة أوروبا والاحتراف في النصر كان قرارًا خاطئًا، وإن هذا القرار لم يُرضِه بوصفه مدربًا للمنتخب النيجيري.

وقال روهر في تصريحات، نقلتها الصحف النيجيرية، إن اللاعب كان مستواه سيرتفع كثيرًا حال وجوده مع فريق أوروبي كبير، عكس الآن. معترفًا في الوقت ذاته بأن اللاعب يقاتل للحفاظ على مستواه.

وتابع المدرب في حديث لـ "SportingLife" : علينا أن نكون صادقين.. لن يكون من السهل أبدًا عليه اللعب بمستويات عالية دائمًا. هو دائمًا يؤدي بجدية ليكون جاهزًا تمامًا، وهو الشيء الذي أحبه دائمًا فيه".

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03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440 10:42 PM

قال إن وجوده في نادٍ أوروبي كبير سيكون أفضل له

مدرب منتخب "نيجيريا" غير راضٍ عن وجود "أحمد موسى" في "النصر"!

محمد السيّد

الرياض

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قال الألماني جرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن قرار اللاعب أحمد موسى مغادرة أوروبا والاحتراف في النصر كان قرارًا خاطئًا، وإن هذا القرار لم يُرضِه بوصفه مدربًا للمنتخب النيجيري.

وقال روهر في تصريحات، نقلتها الصحف النيجيرية، إن اللاعب كان مستواه سيرتفع كثيرًا حال وجوده مع فريق أوروبي كبير، عكس الآن. معترفًا في الوقت ذاته بأن اللاعب يقاتل للحفاظ على مستواه.

وتابع المدرب في حديث لـ "SportingLife" : علينا أن نكون صادقين.. لن يكون من السهل أبدًا عليه اللعب بمستويات عالية دائمًا. هو دائمًا يؤدي بجدية ليكون جاهزًا تمامًا، وهو الشيء الذي أحبه دائمًا فيه".

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