بهاء الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

قال: التطلع لجلاء الحقيقة دفعنا جميعا كأبناء ومحبين لأن نحافظ على الدولة والمجتمع

دعا بهاء الحريري نجل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، اللبنانيين إلى ضبط النفس والابتعاد عن ردات الفعل، وذلك عشية نطق المحكمة الدولية بحكمها النهائي بقضية اغتيال والده.



قال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن "التطلع لجلاء الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يدفعنا جميعا كأبناء ومحبي الراحل وإرثه لأن نحافظ على لبنان الدولة والمجتمع".



وأضاف: "نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة؛ لأن من أهم وصايا الشهيد رفيق الحريري لنا أن نتابع مسيرة بناء لبنان والحفاظ على الإنسان".



ووفق "روسيا اليوم" شدد بهاء الحريري، على ضرورة رحيل الفاسدين من السلطة، وقال: "إننا وإذ نعايش آلام الناس في البلد، وتبعات الفساد وانعدام السيادة التي كانت وراء كارثة مرفأ بيروت، نؤكد ضرورة استعادة الوطن من الفاسدين، ورحيل منظومة التدمير الممنهج للبنان بكافة رموزها وأشكالها".



ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن حكمها في قضية اغتيال الحريري، غدا الثلاثاء، بعدما تم تأجيل النطق بالحكم بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، وأسفر عن سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب.



وكان قد غادر سعد الحريري #بيروت متوجها إلى #لاهاي للمشاركة في جلسة المحكمة الخاصة بلبنان المقرر أن تنطق حكمها يوم غد الثلاثاء في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ورفاقه.



ومن المقرر ان يدلي الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر.