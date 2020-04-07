متحدث "الصحة": أعداد حالات كورونا ترتفع لهذه العوامل

التوسع في إجراء فحوص كورونا للكشف المبكر عن المصابين

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الوزارة ستواصل التوسع في إجراء الاختبارات والفحوص مع جميع شركائها؛ لمواجهة جائحة كورونا في كل مكان في المملكة، متوقعاً أن يفضي هذا التوسع إلى الاستمرار في الكشف المبكر عن الحالات.

وقال "العبدالعالي" خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات كورونا: "تلاحظون أن أعداد حالات كورونا ترتفع؛ وذلك لعدة عوامل، منها الارتفاع العام للحالات حول العالم لهذه الجائحة، ونمو منحناها وتصاعده عالمياً، وما نحن إلا جزء من هذه العالم والإقليم من حولنا، إضافة إلى عدم تمسك والتزام البعض بالإجراءات الاحترازية، إذ رصدت الحركة المرورية المجتمعية نسبةً 46% لم يكن منها متقيد، وكانت باتجاه التسوق أو الترفيه أو مواقع عمل وغيره، وهذه باستطاعتنا أن نقلل منها بالتقيد بالإجراءات".

وأضاف متحدث "الصحة": "لوحظ أن هناك مجموعة من إخواننا المقيمين خاصة العمال في المساكن، حيث هنالك انتشار لعدد من الإصابات فيما بينهم، وهذا يدل على أننا جميعنا يجب أن يوصل الرسالة لهم باللغة التي يفهمونها وباللغات التي تجاوزت عشر لغات، وجعلتها وزارة الصحة متاحة".

وشدد متحدث "الصحة" على أهمية أن يتأكد أرباب الشركات والمؤسسات من وجود البيئة الصحية المناسبة في المساكن لهم، وأن يوصلوا الرسالة المناسبة لكل العمال من مختلف شرائحهم ولغاتهم.