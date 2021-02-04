"وزير الشؤون الإسلامية": "توكلنا" شرط إلزامي لدخول الموظفين والمراجعين لمقارّ الوزارة

ابتداءً من الأحد المقبل وضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، بأن يكون تطبيق "توكلنا"، شرطاً إلزامياً لدخول مقر الوزارة وفروعها والأمانات المرتبطة بها حول المملكة للموظفين والعاملين والمراجعين والزائرين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، وتجنب التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس كورونا.

جاء ذلك في تعميم أصدره "آل الشيخ" اليوم الخميس، نصّ على تفعيل تطبيق "توكلنا" ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تواصل الوزارة تنفيذها؛ حرصاً على سلامة المواطنين والموظفين، ولإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد على أن يكون شرطاً احترازياً إلزامياً لدخول مقر الوزارة وفروعها والأمانات المرتبطة بها بعموم مناطق المملكة، كما نص التوجيه على قيام موظفي الأمن والسلامة بالوزارة والفروع والأمانات المرتبطة بمتابعة تنفيذ كل التعليمات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25/ 6/ 1442هـ.

يُذكر أن "وزارة الشؤون الإسلامية " منذ إعلان الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصت على تطبيق كل التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل، حيث لا تتم مراجعة المواطنين لديوان الوزارة وفروعها إلا بحجز موعد وعبر الوسائط الإلكترونية، كما وفرت خدمة "تواصل" عبر بوابة الوزارة الرقمية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات عن بعد والتشديد بكل التدابير الوقائية ومواصلة عمل التعقيم على مدار الساعة لمرافقها، إلى جانب وضع اللوحات التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية.