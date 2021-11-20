"التحالف" يعلن: تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي

أكد أن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفًا عسكريًا لميليشيات الحوثي.

وأكد "التحالف"، أن الأهداف التي تم استهدافها شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات.

وقال "التحالف" إن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

وأعلنت القوات المشتركة في اليمن تقدمها في جنوب الحديدة والسيطرة على مناطق استراتيجية.

