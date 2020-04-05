"الأرصاد" تنبّه من عوالق ترابية على نجران تستمر لـ 10 مساءً

"المدني" دعت إلى اتباع التعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من عوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي يدمة وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.