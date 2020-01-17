السلمي يتوج مصوراً إسبانياً بجائزة أفضل مصور في رالي داكار السعودية

توّج وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاءالله السلمي المصور الإسباني "شارلي لوبيز" بجائزة أفضل مصور في رالي داكار السعودية 2020.

وكانت الصورة التي التقطها شارلي لوبيز الأفضل من بين الصور الملتقطة في رالي داكار السعودية 2020، حيث حملت أبعاداً كبيرة عكست الطبيعة والتضاريس الرائعة التي تمتلكها صحراء المملكة الشاسعة.