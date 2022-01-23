ظل على قيد الحياة.. العثور على شخص مختبئ خلف عجلات طائرة هبطت بأمستردام

ليس معتادًا أن يبقى هؤلاء أحياء في الرحلات الطويلة بسبب البرد وانخفاض الأكسجين

قالت الشرطة الهولندية إنها عثرت على شخص حي، كان قد اختبأ خلسة خلف عجلات طائرة شحن هبطت في مطار شيبول بأمستردام قادمة من جنوب إفريقيا، وفقًا للإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتفصيلاً، تستغرق الرحلة من جوهانسبيرغ إلى أمستردام نحو 11 ساعة، ويُعتقد أن طائرة الشحن توقفت مرة واحدة في نيروبي بكينيا قبل أن تواصل رحلتها إلى أمستردام.

وليس من المعتاد أن يبقى الأشخاص الذين يختبئون خلسة خلف عجلات الطائرة على قيد الحياة في الرحلات الجوية الطويلة؛ وذلك بسبب البرد، وانخفاض الأكسجين على الارتفاعات العالية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية، جوانا هيلموندز، لوكالة الصحافة الفرنسية: "إن الرجل عُثر عليه حيًّا خلف العجلات الأمامية للطائرة، ونُقل إلى المستشفى في حالة مستقرة".

وقالت: "إنه لأمر لافت جدًّا أن يكون الرجل على قيد الحياة".

وأكد متحدث باسم شركة الشحن "كارغولوكس" في رسالة بالبريد الإلكتروني، بعث بها إلى وكالة رويترز للأنباء، أن الشخص المختبئ خلسة كان على متن طائرة تشغلها شركة "كارغولوكس إيطاليا".

وبحسب بيانات الرحلات الجوية فإن رحلة الشحن الوحيدة التابعة لشركة "كارغولوكس"، والمنطلقة من جوهانسبيرغ إلى شيبول اليوم الأحد، توقفت أيضًا في نيروبي، وليس من المعروف إذا ما كان الرجل قد صعد على الطائرة في جنوب إفريقيا أم كينيا، فيما لم تحدد الشرطة عمر الرجل وجنسيته.