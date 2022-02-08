عوالق ترابية على محافظتَي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن عوالق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.

رياح أتربة الأرصاد

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08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 08:12 AM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

عوالق ترابية على محافظتَي الحناكية والمهد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن عوالق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.

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رياح أتربة الأرصاد

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