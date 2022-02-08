عوالق ترابية على محافظتَي الحناكية والمهد

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمّن عوالق ترابية تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثانية ظهراً.