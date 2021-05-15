نيابة عن الملك.. "قطان" يشارك في مراسم تنصيب رئيس جيبوتي

لولاية جديدة وبحضور عدد من رؤساء دول العالم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، شارك وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة، بحضور عدد من رؤساء دول العالم.



وبهذه المناسبة نقل الوزير قطان للرئيس الجيبوتي تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لفخامته وجمهورية جيبوتي بالمزيد من التقدم والازدهار.



