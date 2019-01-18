لمساعدته أحد ذوي الاحتياجات .. أمين مكة يكرِّم حارس الأمن "الرحيلي"

الفيديو أظهره وهو يرافقه حتى سيارته ثم قام برفع قدمَيْه عن الأرض

كرَّم أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أمس في مكتبه، حارس الأمن "أحمد الرحيلي"؛ الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بخدمة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد مراجعته إدارة خدمة العملاء بالأمانة.

وأظهر المقطع المتداول "الرحيلي"؛ الذي يعمل في إحدى شركات الحراسة الأمنية بأمانة العاصمة المقدّسة، وهو يعتني بالمواطن؛ حيث رافقه حتى الوصول إلى سيارته، وقام برفع قدمَيْه عن الأرض، وهي اللقطة التي لقيت استحسان متداولي المقطع.

وكان "القويحص"؛ قد وجّه بتكريم حارس الأمن بعد انتشار المقطع، ثم أوفى بوعده أمس، وكرّمه نظير عمله الإنساني تجاه فئة غالية على المجتمع.