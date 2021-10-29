





0

تم اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة

"صحي الشرقية" يكرِّم "الجبير" لجهوده في خدمة القطاع

62

كرَّم الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، الدكتور منصور بن فهد الجبير نظير اختياره ضمن قائمة الأطباء المتميزين على مستوى المملكة، وجهوده في خدمة القطاع الصحي، وتميُّزه في عمله في مركز المطلقية في محافظة الخُبر.



وبهذه المناسبة عبَّر الدكتور "الجبير" عن شكره وتقديره لهذا التكريم مؤكدًا أنه سيكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والتميز في أداء عمله، وخدمة جميع المرضى.