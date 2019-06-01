أكثر من نصف مليون استفادوا من الخدمات الطبية بمكة خلال 25 يوماً من رمضان

تواصل "الصحة" تقديم خدماتها للزوار والأهالي وفق الخطة العلاجية والوقائية



تواصل صحة مكة المكرمة تقديم خدماتها الطبية للمرضى والمراجعين من ضيوف بيت الله الحرام وأهالي مكة المكرمة وفق الخطة الصحية العلاجية والوقائية، التي أعدتها لموسم شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٠هـ.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بتوجيه ودعم من وزارة الصحة ومتابعة شخصية من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ومن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن صحة مكة ترفع مستوى الجاهزية لتقديم الخدمات الطبية في الجمعة الأخيرة من رمضان المبارك وفق خطة الطوارئ التي أعدتها الصحة مسبقاً للتعامل مع كثافة الأعداد في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم، حيث تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها أكثر من ٢٥٥٢٣٢ خلال الثلاثة الأسابيع الماضية من شهر رمضان.

وأكد جاهزية المنطقة المركزية لاستقبال المرضى من خلال المستشفيين والأربعة مراكز الصحية داخل الحرم بالإضافة إلى ١١ فرقة إسعافية متمركزة بمحيط الحرم التابعة لإدارة الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي، وتواجد العيادات المتنقلة بجبل الكعبة التابعة للصحة العامة، والتي تقدم خدماتها الوقائية والطبية لجميع المعتمرين، كما يوجد أكثر من ٣٠٠ ممارس صحي يعملون على مدار ٢٤ ساعة، وأكثر من ١٠٠ ممارس صحي متطوع.

وبين "مطير" أن 85 مركزاً للرعاية الصحية الأولية و١٠ مستشفيات يقدمون خدماتهم الصحية من غرة شهر رمضان إلى الـ 30 منه، وتواصلاً لجهود الصحة لتوفير الرعاية الطبية للمعتمرين فقد وفرّت الكوادر الطبية المتميزة بمستشفى الحرم المكي للطوارئ؛ وذلك لتقديم الخدمات العلاجية للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك الحالي.

وأضاف: المستشفى المخصص للطوارئ يعمل بسعة 50 سريراً، منها 10 أسرة خصصت للعناية المركزة، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية لاستقبال حالات الطوارئ والحوادث، وخصص المستشفى فرقاً ميدانية لتقديم الخدمات العلاجية داخل أروقة الحرم المكي الشريف، إلى جانب خطوط إخلاء وإنقاذ لاستخدامها عند الحاجة في حالات الطوارئ.

وتابع: يقدم المستشفى الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام أمام باب الملك عبدالله الخدمات الطبية العاجلة للمعتمرين والزائرين، حيث تم توفير طاقم طبي متكامل يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدمات عالية المستوى والكفاءة من أجل الرقي بمستوى الخدمة الصحية في المنطقة وخصوصاً منطقة الحرم المركزية.

ويجسّد هذا المستشفى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - بتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي بيت الله الحرام وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، كما أنه يأتي استمراراً لما تقوم به وزارة الصحة من جهود للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير الرعاية الطبية لهم من خلال مرافقها الصحية المتواجدة داخل الحرم المكي الشريف وفي المنطقة المركزية المحيطة به.

وذكر "مطير" بأن مختبرات مستشفيات مكة المكرمة والمختبر الإقليمي بصحة مكة المكرمة أجرت 636136 فحص عينة مخبرية لـ 127830 حالة من ضيوف ومعتمري بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين خلال الفترة من 1/9/1440 وحتى 24/9/1440.





وأشار إلى أنه تم صرف عدد 4971 وحدة دم ومشتقات للمرضى، كما أجريت أقسام فحص ما قبل الزواج 853 عينة خلال نفس الفترة.