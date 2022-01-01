"SRC" الأمريكية تمنح شهادة التميز لقسم الولادة بـ"سليمان الحبيب-الريان"

في إنجاز جديد.. و"الحديثي": مقوماتنا تجعلنا أفضل مقدم رعاية بالشرق الأوسط

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، في تحقيق إنجاز جديد بحصول قسم النساء والولادة بالمستشفى على شهادة التميز، من المؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميُّز "Center of excellence in minimally invasive Gynecology" "SRC"، وذلك بعد حصول قسم جراحة المناظير، ومناظير الجهاز الهضمي على نفس الشهادة من المؤسسة الأمريكية.



وقال المدير الطبي للمستشفى، الدكتور مقبل الحديثي، أن هذا الاعتماد المهم جاء بعد سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية التي قامت بها لجان وخبراء "SRC" للمستشفى، أعقبها عملية تقييم شاملة ودقيقة أكد من خلالها خبراء المؤسسة استحقاق قسم النساء والولادة بالمستشفى لهذا النجاح، مضيفاً أن هذا الإنجاز يُعد تتويجاً حقيقياً لالتزام المستشفى بتحقيق أفضل مستويات الجودة والسلامة، وتطبيق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، إضافة إلى توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية المدعومة بأحدث التجهيزات والكفاءات الطبية التي تحظى بالتأهيل العلمي الرفيع، والخبرات المتميزة، الأمر الذي أهلنا للحصول على هذه الشهادة وقبلها شهادة مماثلة لأقسام المناظير.



وتابع "الحديثي" قائلاً: "هذا الاعتماد الرفيع يعد اعترافاً دولياً بأن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يطبق أعلى معايير العالمية، من جهة محايدة ومؤهلة، كالمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تعزيز مستويات السلامة والكفاءة والفعالية في مجال الرعاية الطبية عالمياً"، وأكد في هذا السياق على أن المستشفى يولي معايير الجودة اهتماماً بالغاً من خلال إدارة متخصصة تسعى للتحسين المستمر للخدمات المقدمة بما يتوافق مع المعايير الدولية ومواكبة آخر المستجدات في مجال التقنيات التشخيصية والعلاجية.



وأضاف: "نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بما تحقق، ونؤكد أن هذا النجاح سيكون دافعاً قوياً نحو التطوير المستمر في الأداء من أجل توفير رعاية صحية تتسم بأعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحلها، والعمل من أجل حصد المزيد من الجوائز العالمية والمحلية، التي ندرك أننا مؤهلون للفوز بها، لأننا في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب نملك كافة المقومات التي تجعلنا أفضل مقدم رعاية صحية في الشرق الأوسط".



يشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الكثير من الإنجازات والجوائز والاعتمادات المحلية والعالمية التي حققها المستشفى لمرات عديدة أهمها، اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، وشهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.