الكويت: تسجيل 885 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

189 حالة تعافٍ .. ليصبح إجمالي عدد الإصابات 12860

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 885 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت "الصحة الكويتية"، في بيان لها اليوم، إنه تم تسجيل 189 حالة شفاء، و8 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 12860 حالة.