ارتفاع حالات التعافي من "كورونا" في مكة ولا وفيات

الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس بلغت 3744 حالة

سجّلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 5362 حالة سجّلتها مناطق المملكة ومحافظاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بمكة المكرّمة منذ تفشي الفيروس حتى اليوم، 51075 إصابة؛ منها 46155 حالة تماثلت للشفاء، و1176 توفاهم الله من جرّاء الفيروس- رحمهم الله جميعاً.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة؛ فقد سجلت مكة المكرّمة، اليوم، 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 466 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل مكة المكرّمة أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يأتي هذا فيما بلغت الحالات النشطة في المنطقة التي لا تزال تحمل الفيروس 3744 حالة.