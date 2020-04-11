الوباء مستمرّ.. هنا تجد آخر تطورات وأحدث أرقام كورونا في 5 دول

المصابون عالميًّا فوق المليون و700 ألف والمتعافين قرب الـ380 ألفًا

تواصل دول العالم سعيها جاهدة لوقف تفشّي وباء كورونا، الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لكبح انتشاره؛ حيث تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ100 ألف في معركة البشرية مع هذا الوباء، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.



وتشير آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، إلى أن عدد المصابين 1,710,135 حالة، والمتعافين 382,041 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 103,506 حالات؛ وفق البيانات التي تحدث تلقائيًّا على مدار اليوم.



وفيما يلي آخر تطورات المرض في 5 دول:



إندونيسيا

سجلت السلطات الصحية بإندونيسيا 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3842 حالةً.



وذكر المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في مؤتمر صحفي؛ أن البلاد سجلت 21 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 327 حالة وفاة.



اليابان

سجلت سلطات العاصمة اليابانية ١٩٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، معلنةً بذلك أعلى نسبة إصابة في اليوم الواحد لليوم الرابع على التوالي.



وذكرت السلطات أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو، وصل إلى ١٨٩٠ حالة حتى الآن.



وكانت طوكيو سجلت بالأمس ١٩٠ حالة إصابة بفيروس كورونا، و١٨١ حالة أمس الأول الخميس، متجاوزة بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها يوم الأربعاء التي بلغت ١٤٤ حالة.



باكستان

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 4793، اليوم السبت، مقابل 4700 حالة أمس الجمعة.



وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أمس، أن عدد حالات الوفاة جراء انتشار الفيروس في باكستان ارتفع إلى 68 شخصاً.



وأقيمت مخيمات في مختلف أنحاء مدينة لاهور لتوزيع أموال على المحتاجين، طبقاً لبرنامج طوارئ تم تدشينه لمساعدة المحتاجين.



وقال دانيش أفضل، نائب مفوض مدينة لاهور؛ أنه تمت إقامة مخيمات في 30 منطقة مختلفة بالمدينة، وسيتم تقديم أموال لـ"59 ألف شخص".



الإكوادور

قالت وزيرة الحكومة ماريا بولا رومو: إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، كانت هناك زيادة قدرها 2196 حالة مؤكدة، و25 حالة وفاة بسبب الفيروس.#معا_ضد_كورونا



وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية سجلت الإكوادور 2196 إصابة بفيروس كورونا، ووفاة 25 شخصًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وتحدّثت تقارير إعلامية مؤخرًا، كما أظهرت مقاطع فيديو، جثث موتى في شوارع مدينة غواياكيل، في مقاطعة غواياس، وذلك بسبب نقص في التوابيت وارتفاع عدد الضحايا.



هونج كونج

أعلن مركز هونج كونج لحماية الصحة، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المنطقة إلى ألف حالة.



وقالت رئيسة قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانج شوك-كوان" -في مؤتمر صحفي اليوم: إن الحالات الجديدة تشمل 6 سيدات و5 رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و59 عامًا، وإنه من بين الحالات الجديدة يوجد 10 لديهم تاريخ سفر للخارج، والشخص الأخير يشتبه في إصابته بالعدوى محليًّا خلال زيارته إحدى الحانات.



وأضافت أن إجمالي عدد الحالات يرتفع منذ شهر تقريبًا، عندما كان العدد نحو 140 فقط؛ حيث دعم التفشي السريع للمرض في العالم خطر الحالات الوافدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.



وأوضحت أن الزيادة اليومية سجلت رقمًا قياسيًّا بلغ 65 حالة في 27 مارس، مقارنة برقم فردي كان يتم تسجيله في المراحل الأولى لتفشي المرض.

