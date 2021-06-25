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شاركوا العريس فرحته عن بُعد وأبلغوه التهاني شعرًا ونثرًا

في ليلة زواجه.. شاب بمكة يحتفل مع أصدقائه عبر شاشة إلكترونية

أقام الشاب بندر بن عامر بن عبد الله العامر مدير الموارد البشرية بهدية الحاج والمعتمر، زواجه في أحد فنادق مكة، والتي اقتصرت على عدد محدود من ذوي العروسين، في حين جمع زملاءه في العمل وأصدقاء طفولته وأحبابه من 6 مدن ومحافظات بالمملكة عبر شاشة إلكترونية، ليستمر الحفل قرب الساعة.



شارك في الاحتفالية محبو الشاب الذين حال دون حضورهم الالتزامُ بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حيث شاركوا العريس فرحته عن بُعد وأبلغوه التهاني شعرًا ونثرًا في ليلة جميلة.



وعبّر "العامر" عن سعادته بلفتة جمعية هدية الحاج والمعتمر ومنسوبيها في التنسيق والتجهيز للاحتفال باستخدام التقنية الجديدة وتمكين عدد من الأقارب والزملاء من المشاركة في حفل الزفاف، ممن لم يستطيعوا الحضور تطبيقًا للاحترازات الوقائية، أو لتواجدهم خارج مكة المكرمة.