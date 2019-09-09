زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية
ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة.
وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.