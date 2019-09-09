زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 12:12 AM

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم دولة بابوا غينيا الجديدة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان غرب الجنوب الغربي من مدينة بانجونا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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