تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

اللجنة: جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني، 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

0

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442 08:30 AM

اللجنة: جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج

تعرَّف على عدد إصابات كورونا في الصين آخر 24 ساعة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بكين

0 151

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج، ويبلغ حالياً إجمالي الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في البر الرئيس الصيني، 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021