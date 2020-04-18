الكويت تعلن شفاء 22 حالة من كورونا وإجمالي المتعافين 280

وزير الصحة: سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي تمهيداً لخروجهم

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم السبت، شفاء 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 280 حالةً.

وقال في تصريح له، اليوم، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى.