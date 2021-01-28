أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

1

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 08:00 PM

ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

0 1,331

‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021