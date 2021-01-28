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ناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أمين رابطة العالم الإسلامي يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

‏استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.