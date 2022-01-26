إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص أمفيتامين مخدر في الطائف

بحوزة مواطنَيْن اثنين والقبض عليهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (1.016.000) قرص أمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

4

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 03:12 PM

بحوزة مواطنَيْن اثنين والقبض عليهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية

إحباط محاولة ترويج أكثر من مليون قرص أمفيتامين مخدر في الطائف

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

5 1,188

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (1.016.000) قرص أمفيتامين مخدر، بحوزة مواطنَيْن اثنين، والقبض عليهما بمحافظة الطائف، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022