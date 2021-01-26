محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري

قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.

وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.

جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.

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26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442 05:05 PM

محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري

صحيفة سبق الإلكترونية

العرضيات

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قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.

وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.

جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.

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