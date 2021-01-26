محافظ العرضيات يُعزي ذوي الشهيد علي العامري

قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.
وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.
جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.
قدم محافظ العرضيات، علي بن يوسف الشريف، اليوم، واجب العزاء لذوي الشهيد علي بن شينان العامري.
وتوفي الفقيد - رحمه الله -، السبت، متأثرًا بجراحه بعد إصابته في الحد الجنوبي منذ ثلاث سنوات.
جاءت زيارة المحافظ، لذوي الشهيد، عصر اليوم، بقرية السند، مركز حلحال، العرضيات.