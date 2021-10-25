وزير الخارجية يستعرض مع نظيره بإريتريا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة إريتريا عثمان علي صالح.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإريتريا، وسُبل تعزيزها في المجالات المشتركة كافة، كما بحث الاتصال أبرز المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.