الجزائر تسجّل ارتفاعًا في الوفيات.. والإجمالي 483 وفاة

الصحة الجزائرية: بلغ عدد المتعافين في البلاد 2323 متعافيًا

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات، و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483، والإصابات إلى 5182.

وأوضح جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا؛ أن 126 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2323.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاعٍ في الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، مقارنة مع أمس الأربعاء، الذي سجلت فيه 6 وفيات و159 إصابة جديدة.

الجزائر فيروس كورونا الجديد

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07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 07:45 PM

الصحة الجزائرية: بلغ عدد المتعافين في البلاد 2323 متعافيًا

الجزائر تسجّل ارتفاعًا في الوفيات.. والإجمالي 483 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 وفيات، و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483، والإصابات إلى 5182.

وأوضح جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا؛ أن 126 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2323.

وتشير الأرقام المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة إلى ارتفاعٍ في الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، مقارنة مع أمس الأربعاء، الذي سجلت فيه 6 وفيات و159 إصابة جديدة.

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الجزائر فيروس كورونا الجديد

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