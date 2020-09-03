اشتعال النيران في ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى شرق الهند

تستأجرها شركة هندية

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة بأن النيران اشتعلت، صباح اليوم الخميس، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.

ناقلة نفط

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03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 11:04 AM

تستأجرها شركة هندية

اشتعال النيران في ناقلة نفط متجهة من الكويت إلى شرق الهند

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة بأن النيران اشتعلت، صباح اليوم الخميس، في ناقلة نفط عملاقة تستأجرها شركة إنديان أويل كورب (آي.أو.سي) الهندية قبالة كولومبو.

وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات تتبع السفن في رفينيتيف أن السفينة المحملة بالكامل كانت متوجهة إلى باراديب في شرق الهند من ميناء الأحمدي في الكويت.

ولم يرد تعليق من إنديان أويل كورب.

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ناقلة نفط

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