وفاة والد "الشنقيطي" مدير فرع وزارة الإعلام بمكة

تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.
وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".
وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.
تُوُفي والد مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، الزميل حاتم بن عبدالله الشنقيطي، أمس الأحد.
وتمت الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بالمسجد الحرام، ووُورِي جثمانه الثرى بمقبرة المعلاة بمكة. "نسأل الله له الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح جناته".
وللإجراءات الاحترازية يُكتفى بالاتصال للتعزية على الهاتف: 050 462 4414.