ضبط 1000 مرتبة مغشوشة بمستودع في "بطحاء الرياض" وهروب العمالة

يعيدون ترميمها وتغليفها وإعادة بيعها في السوق على أنها جديدة

ضبطت بلدية البطحاء بالرياض، اليوم الأحد، مستودعاً مخالفاً اتخذت منه عمالة مخالفة مقراً لغش المراتب والإسفنج بترميمها وتغليفها وإعادة بيعها على أنها جديدة.

وتفصيلاً، اشتبه مراقبو البلدية في سيارة محملة بمراتب وإسفنج مستعمل، وتمت متابعتها حتى دخلت لأحد المستودعات وبعد الوقوف عليه اتضح مخالفته.

وعملت الفرق على ضبط ومصادرة أكثر من 1000 مرتبة في الموقع قبل بيعها في السوق، فيما هربت العمالة من الموقع.