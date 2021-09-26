"العيسى": الاحتفال بيوم الوطن يمثل ذكرى لأهم التحولات التي صنعت مجده

قال إن حفظ الدين والنفس والمال والعقل يعني في نهاية المطاف حفظ الوطن

تحتفل المملكة العربية السعودية بذكرى توحيدها الواحد والتسعين بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل -رحمه الله-، وهي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وتجسد الفرحة الشعبية العارمة التي عمت أرجاء الوطن، وجميع أنحاء العالم حيثما يكون هناك مواطن سعودي، ما يحمله هذا الشعب لوطنه من المحبة والفخر والاعتزاز عبر عقود من الزمن؛ ما جعله محل رهان قيادته التي تراه دائمًا هو الثروة الحقيقية لهذه البلاد المباركة.

وتداول عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تضمن جزءًا من كلمة لقائد الوطن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -؛ إذ قال: "نحمد الله -عز وجل- الذي أعطانا هذه الثروة، وقبلها الاستقرار والأمن في هذه البلاد، لنحتفل بما ترونه من مشاريع تخدم بلادكم ومواطنيكم".

واشتمل الفيديو على جانب من كلمة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - عن الهدف والطموح الذي تعيشه السعودية قائلاً: "كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا؟ وكيف نكون فخورين في وطننا؟ وكيف يكون وطننا جزءًا مساهمًا في تنمية وحراك العالم، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى البيئي، أو على المستوى الحضاري أو الفكري.. وهذا طموحنا، ونستطيع أن نقدم الكثير للسعودية والعالم".

وتناول المقطع حديث أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في برنامج "في الآفاق"، الذي تبثه قناة إم بي سي حول الفرحة باليوم الوطني، وما تمثله من أبعاد وقيم؛ إذ قال: "الاحتفال باليوم الوطني يمثل ذكرى الوطن في أهم تحولاته التاريخية، التحولات التي صنعت -بحمد الله- مجد الوطن، ورسخت أركانه، ورفعت مهمته في العالمين". مؤكدًا أن الاحتفال باليوم الوطني يجدد الفرحة بهذه النعمة وخيرها العظيم.

وأضاف: الفرح بالوطن يعني الفرح بالكيان والذات؛ فأنت عندما تفرح بالوطن وتخلص له فأنت في الواقع تفرح بنفسك، وتخلص لنفسك؛ لأنك الوطن، والوطن أنت. مشيرًا إلى أن حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل يعني في نهاية المطاف حفظ الوطن؛ لأن الوطن يرتكز في مهامه على حفظ هذه الأمور، بمعنى أن هذه وظيفته.

وفيما يتعلق بمسألة التوافق بين الولاء الديني والولاء الوطني أكد أمين رابطة العالم الإسلامي أنه لا يوجد تعارض بين الولاء الديني والولاء الوطني، قائلاً: "لا تعارض مطلقًا بين الولاء الديني والولاء الوطني، بل إن الولاء الوطني هو من الولاء الديني، وإذا لم يكن لديك ولاء وطني فهذا يقدح في دينك".