خياط يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، اليوم الخميس، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية مولدوفا، إلى رئيسة جمهورية مولدوفا "مايا ساندو".

ونقل السفير خلال استقبال فخامتها له، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وتمنياتهما لها بموفور الصحة والعافية، وللشعب المولدوفي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهتها أعربت الرئيسة المولدوفية عن تقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، مشيدة بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات. كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للسفير الدكتور محمد بن عبدالغني خياط في أداء عمله.