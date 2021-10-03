وزير الخارجية يقيم مأدبة غداء لنظيره بفرنسا والوفد البرلماني المرافق له

في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

أقام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مأدبة غداء، على شرف وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، وذلك في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم.

حضر مأدبة الغداء الوفد البرلماني رفيع المستوى، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي كرستيان كامبون، ورئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية الفرنسية فرنسواز دوماس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لويس بورلانج.