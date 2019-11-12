بدء تطبيق نظام "الباكس السحابي" للأرشفة الإلكترونية بـ"مستشفى صامطة"

يهدف إلى رفع جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى

بدأ قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى صامطة العام، بتشغيل البرنامج الإلكتروني للأرشفة الإلكترونية الباكس السحابي للصور الإشعاعية "CLOUD PACS"، بحضور مدير المستشفى عبدالله بن أحمد عريشي، ورئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي الدكتور يحيى عطيف، ومشرف تقني قسم الأشعة والتصوير الطبي علي حمدي.

وأوضح مدير المستشفى "عبدالله عريشي"، أن هذا النظام التقني الذي بدأ تنفيذه في قسم الأشعة والتصوير الطبي؛ سيرفع من جودة مستوى الخدمات الصحية المقدمة لرعاية المرضى بالمستشفى؛ كونه يُسهم في سرعة الوصول إلى التشخيص والعلاج المناسبيْن للمرضى من خلال استخدام الكوادر الطبية المعالجة لهذه التقنية عبر أجهزة الحاسب الآلي دون هدر مزيد من الوقت لانتظار نتائج الفحوصات الإشعاعية، إلى جانب تخزين تلك النتائج للرجوع إليها لمتابعة التاريخ المرضي للمريض.

وقدّم "عريشي" شكره الجزيل لفريق العمل، على تعاونهم الرائع في إنجاز برنامج الباكس السحابي.

ونظام "باكس" هو أحد أهم الأدوات المساعدة في التشخيص السليم وتسهيل الوصول لأشعة المرضى، ويمكّن الطبيب من متابعة مرضاه باستخدام التطبيق لكل طبيب من جميع أقسام المستشفى؛ سواء التنويم أو الطوارئ أو العمليات أو العيادات الخارجية، ويسمح النظام للطبيب بمتابعة حالة المريض من خارج المستشفى، كما أن النظام يسمح بتسريع وصول التشخيص للطبيب بعد إجراء الأشعة التي توضّع بشكل آلي في ملف المريض الإلكتروني.

ويستطيع النظام أن يطور عملية التشخيص بشكل أدق؛ خاصة مع استخدام الأدوات المتوافرة بالنظام "باكس"، من قدرة على التكبير والتصغير، واستخدام الأبعاد الثلاثية في التشخيص، كما يمكن كتابة تقرير وطباعة تشخيص الأشعة عن طريق الإملاء الطبي من خلال آلية تسمح للنظام بالتعرف على صوت الطبيب الذي يُملي التقرير بصوته، ويتم تحويل الصوت إلكترونيًّا إلى تقرير مطبوع.