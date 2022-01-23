أخضر السيدات يختتم معسكر جدة .. تحضيرًا لأوَّل مباراتين دوليتين

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، لخوض أول مباراتين دوليتين في تاريخه، أمام منتخبَي جزر سيشل، والمالديف، في 20 و24 فبراير المقبل على التوالي .

وكان أخضر السيدات قد اختتم، أمس، المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي، تمهيدًا لخوض المباراتين الدوليتين .



المرحلة الأولى، التي جرت في محافظة جدة، استمرت أربعة أيام، واستضافها ملعب مدينة الملك عبد الله “الجوهرة المشعة”، بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، مدرب المنتخب. وتنطلق المرحلة الثانية والأخيرة الخميس المقبل في الرياض، وتستمر حتى 16 فبراير. ويضم فريق عمل ستاب السويسرية ساندرا كالين، والسلوفاكي مارتن باتشوليك، مساعدي المدرب.