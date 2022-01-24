"الصحة العالمية": من الممكن وضع حدّ للمرحلة الحادّة من "كورونا" هذا العام

"غيبرييسوس" حذر من خطورة الاعتقاد بانتهاء الجائحة

‬أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم الاثنين، أن من الممكن وضع حدّ للمرحلة الحادّة من جائحة كوفيد-19 هذا العام، حتى وإن كانت الإصابة بالفيروس تتسبب بوفاة شخص كلّ 12 ثانية في العالم.

وقال "غيبرييسوس": "يمكننا وضع حدّ للمرحلة الحادّة من الجائحة هذا العام، يمكننا إنهاء كوفيد-19 بصفته حالة طوارئ صحية عالمية"، لكنّه حذّر من خطورة أن نفترض أن المتحور "أوميكرون" سيكون المتحور الأخير، أو أن الجائحة انتهت.

وأشار إلى أن الظروف مثالية حاليًا في العالم لظهور متحورات جديدة من الفيروس، بما في ذلك متحورات سريعة الانتشار وأكثر ضررًا، وفقاً لـ"فرانس 24".