"كاوست" تتوصل لحلولٍ مبتكرة في استخدامات المياه الجوفية للزراعة

عبر تعزيز قدرات مختبر الهيدرولوجيا والرصد الأرضي في الجامعة

توصلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وعبر دراساتٍ بحثية جديدة لحلولٍ مبتكرة في استخدامات المياه الجوفية للزراعة وضبط نظام استهلاكها، وذلك من خلال تعزيز قدرات مختبر الهيدرولوجيا والرصد الأرضي في الجامعة، باستخدام التعليم الآلي والذكاء الصناعي.

وتقوم "كاوست" عبر فريقها البحثي برسم الخرائط، وزيارة الحقول الزراعية والتعرف على نوع المحاصيل فيها، ثم تسجيل البيانات ومعالجتها باستخدام نماذج حاسوبية للتنبؤ بكمية المياه المستخدمة، وذلك لتقدير استهلاك المياه في العمليات الزراعية مما يسهم بشكل فعلي في تحقيق الأمن الغذائي.