بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى الجزائر

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار هواري بو مدين الدولي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجمهورية الجزائرية كمال بلجود، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، وعدد من كبار المسؤولين.