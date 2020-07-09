جامعة الباحة تعلن فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس

عبر بوابة القبول الإلكترونية.. ابتداء من الثلاثاء 24 ذي القعدة

أعلنت جامعة الباحة موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداء من الثلاثاء 24 / 11 / 1441 هـ، ويستمر التسجيل حتى الاثنين 1441/11/30هـ.

وحدّدت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأحد 1441/12/06هـ موعداً لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر جوالات المتقدمين لتأكيد طلب القبول من خلال صفحة تثبيت القبول.



وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات يتم إدخالها إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية؛ تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني: dar@bu.edu.sa.