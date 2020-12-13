رئيس هيئة الأركان العامة يبحث مجالات التعاون مع مدير الأمن العراقي

استعرض سبل دعمها وتعزيزها والأمور ذات الاهتمام المشترك

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم، بمدير المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقي الفريق قدهار محمد سعيد.

وجرى خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك.