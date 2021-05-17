"الأطراف الصناعية" في تعز يقدم 1,410 خدمات خلال شهر مارس

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

قدم مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر مارس 2021م، تقديم 1,410 خدمات وزعت على 814 مستفيداً، حيث جرى تركيب 50 طرفاً صناعياً استفاد منها 50 فرداً، وتنفيذ 143 خدمة في مجال قياس الأطراف الصناعية بلغ عدد مستفيديها 141 فرداً، وفي مجال الأطراف التقويمية بلغ عدد الخدمات المقدمة من 55 خدمة استفاد منها 55 شخصاً.

وجرى تقديم 72 حالة تدريب على الأطراف الصناعية استفاد منها 66 فرداً، فيما جرى تنفيذ 100 وخدمتين في مجال التأهيل الفني للأطراف الصناعية (الصيانة) استفاد منها 86 فرداً، وتقديم 988 خدمة في مجال العلاج الطبيعي (الفيزيائي) بلغ عدد المستفيدين منها 416 شخصًا.

ويُعد هذا المشروع واحداً من تدخلات المركز الإنسانية ذات الأثر المستدام وله أثر كبير في مساعدة الكثير من الأشخاص على تعويض أطرافهم التي فقدوها والحصول على العلاج الطبيعي وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.