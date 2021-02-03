لجنة الانضباط والأخلاق تفرض غرامة مالية على نادي الشباب

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم غرامه مالية على نادي الشباب مبلغ 15 ألف ريال، وذلك بسبب "تأخر لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني" من مباراة الفريق أمام الوحدة، والتي جرت 25 يناير الماضي في الدوري.

وأوضحت اللجنة "وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (67/ل ض/2020) بتاريخ 28 نوفمبر 2020، وتعد هذه المخالفة عوداً للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة".