تراجع هامشي لأسعار النفط.. وبرنت مازال فوق 88 دولاراً للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" تسليم مارس 0.36 % مسجلة 85.29

تراجعت أسعار النفط هامشياً خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وقبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وتشهد أسعار الخام أسبوعاً متقلباً، إذ تراجعت بأكثر من 2 % يوم الإثنين قبل ارتدادها وتداولها قرب أعلى مستوى في سبع سنوات، وسط توقعات عديد من بنوك وول ستريت، من بينها "جولدمان ساكس"، ارتفاع الخام إلى 100 دولار للبرميل في العام الجاري، في ظل تشديد السوق العالمي.

وفيما يتعلق بمستجدات التوترات الجيوسياسية، حذّر الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ من أنه سيدرس فرض عقوبات شخصية على نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"؛ في حال قيام الأخير بإصدار أوامره بغزو أوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.16 % إلى 88.06 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.36 % مسجلة 85.29 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، عن تراجع مخزونات النفط بنحو 872 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يناير الجاري، لكن في الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل خلال الفترة نفسها.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقتٍ لاحقٍ اليوم.