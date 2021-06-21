"رئيسي": أدعم مفاوضات فيينا لكن سياسة إيران الخارجية لن تقيد بالاتفاق النووي

اعتبر أن الدول الأوروبية مطالبة بتطبيق التزاماته

أعلن الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم (الاثنين)، دعمه مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، بما يضمن مصالح بلاده.

وبين "رئيسي" في أول مؤتمر صحافي له منذ فوزه بالانتخابات، أن سياسة إيران الخارجية لن تكون مقيدة بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفقاً لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "الاتفاق النووي يجب أن تحييه الدول الأوروبية التي لم تطبق الالتزامات والولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق".

وأشار إلى أن فريق التفاوض الحالي في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، سيواصل المفاوضات، وأن حكومته ستعمل على إلغاء كل إجراءات الحظر ضد إيران.